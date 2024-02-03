Число погибших в результате обстрела ВСУ Лисичанска выросло до 11

Фото: ТАСС/администрация Лисичанска

Количество погибших после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске увеличилось до 11. Об этом МЧС России написало в своем телеграм-канале.

"На данный момент сотрудниками МЧС России спасено и передано медикам 10 человек. К сожалению, 11 человек погибли", – указано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве заявили, что поисково-спасательная операция в городе продолжается, работы по поиску и спасению граждан будут проводиться и в ночное время.

В свою очередь глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила ТАСС, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще троих в ближайшее время доставят в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ). Она добавила, что несколько человек после получения медпомощи отправили на амбулаторное лечение.

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля. По словам главы региона Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.

Также военные следователи Следственного комитета РФ рассказали, что ВСУ, предположительно, при ударе использовали РСЗО HIMARS. Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал удар ВСУ по Лисичанску терактом.

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