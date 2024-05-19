Синоптик Тишковец: метеорологическое лето придет в Москву в следующие выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическое лето придет в столицу в следующие выходные, 25 и 26 мая. Температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется завершением метеорологической весны.

Так, 20 мая термометры покажут 20–25 градусов тепла. Осадки в этот день маловероятны. Однако 21 и 22 мая атмосфера станет неустойчивой, на небе появятся кучево-дождевые облака высотой до 10,5 километра.

Во вторник, 20 мая, ожидается до 20–25 градусов. Пройдут ливни и локально прогремят майские грозы. В среду, 21 мая, холодный фронт принесет очаговые дожди и молниевые разряды. Ночью будет 8–13 градусов, в дневные часы – чуть выше 20 градусов, подчеркнул Тишковец.

По словам эксперта, в субботу минимальная температура воздуха составит 7–12 градусов, днем – от 20 до 25 градусов. В воскресенье температура будет не ниже 10–15 градусов, после полудня – до 22–27 градусов. Так, среднесуточные показатели станут устойчиво выше 15 градусов.

Тишковец уточнил, что данные показатели совпадают с температурой климатического лета. В Москве оно обычно приходит 26 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве за несколько дней резко повысилась на 7–8 градусов. Сегодняшний температурный фон составляет порядка 20 градусов тепла, что соответствует многолетним значениям.