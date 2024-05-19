Переменная облачность и тепло ожидаются в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и тепло прогнозируются в столице в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Так, синоптики утверждают, что осадков в воскресенье, 19 мая, в городе не будет. В ночь на понедельник, 20 мая, ожидается 6–8 градусов, а днем температура поднимется до 22 градусов, будет облачно. В ночь на вторник, 21 мая, столбики термометров остановятся на отметке 11 градусов.

В середине следующей недели в Москву могут прийти кратковременные дожди, однако температура будет выше: до 13 градусов – в ночное время, а днем – до 23 градусов.

Специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что новый весенний рекорд по теплу может быть установлен в столице на следующей неделе. По ее словам, температура может подняться выше 23 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, рассказал, что в конце текущего месяца столбики термометров в столице могут достигнуть 25 градусов.