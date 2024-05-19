19 мая, 16:02Культура
Более 2 тыс человек приняли участие в проекте "Тур Культур" в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
В проекте "Тур Культур", который организовал Музей транспорта Москвы в рамках акции "Ночь в музее" приняли участие более двух тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Участники бесплатно посетили 15 музеев, прошли увлекательный квест и выиграли призы, отметил заммэра Максим Ликсутов.
В агентстве уточнили, что команда музея разработала квест по столичным культурным центрам, в которое отправился 21 экипаж на ретроавтомобилях. Местом старта ралли был Музей русского импрессионизма, на парковке которого с 12:00 до 14:00 можно было увидеть всех участников пробега.
Также гости и жители Москвы отправились по пяти культурным маршрутам. Среди участников акции:
- Музей Москвы;
- Московский музей современного искусства;
- Мультимедиа Арт Музей;
- Музей истории ГУЛАГа;
- Музей Динамо;
- Парк Горького;
- Центр "Зотов".
Директор Музея транспорта Оксана Бондаренко рассказала, что 90 человек, представители музеев, профессиональные раллисты, блогеры и журналисты приняли участие в Музейном ралли. Они посетили экспозиции музеев и прошли тематический квест.
Также директор объявила о планах открытия школы подготовки штурманов. Так, в "Туре культур" смогут поучаствовать больше работников из культурной и креативной среды. О датах запуска школы будет известно позднее.
Ранее стало известно, что в в рамках акции "Ночь в музее" в столице подготовили просветительский марафон, посвященный финансовой грамотности. Для юных гостей, их родителей и горожан старшего поколения разработали специальные занятия.
Акция "Ночь музеев" стартовала в Москве