Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале раскритиковал подход "Яндекса" к ответам умной колонки "Алиса" на вопросы по политическим темам.

Он рассказал, что YandexGPT "страшный трус" и отказывается отвечать на вопросы про американский закон об изъятии российских активов и где на Украине находятся памятники нацисту Степану Бандере.

Медведев уточнил, что в другой раз "Алису" спросили про расстояние между Киевом и Белгородом. В первый раз она ответила, а во второй – нет, объяснил зампред Совбеза РФ.

"Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов?", – добавил он.

Медведев посчитал, что это не только подрывает доверие к "Яндексу", но и дает основания для признания его иноагентом.

До этого российский политик напомнил, что ядерные бомбы РФ намного мощнее, чем снаряды, которые США сбросили на Японию в 1945 году. Так он отреагировал на передачу западными странами модернизированного дальнобойного оружия Украине.

