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19 мая, 20:40

Происшествия

Лидер Ирана Хаменеи выразил надежду, что президент страны выжил

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Ибрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники выжили после жесткой посадки вертолета.

"Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа", – цитирует его местное агентство IRNA.

Воздушное судно иранского политика совершило жесткую посадку вечером 19 мая. До инцидента президент провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в районе пограничного населенного пункта.

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди подтвердил информацию об аварии. Однако официальной информации о состоянии президента страны до сих пор нет.

Спасатели прибыли в район приземления вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси

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