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19 мая, 18:03

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как прошла акция "Ночь в музее" в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В рамках акции "Ночь в музее" состоялось больше 500 мероприятий, которые посетили порядка 350 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Бесплатно свои двери открыли свыше 160 площадок – музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы. Состоялись пешеходные и самокатные экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы, спектакли, встречи с известными людьми", – говорится в его публикации.

Мэр отметил, что больше всего были востребованы следующие площадки:

  • музей-заповедник "Царицыно" – 12,9 тысячи посетителей;
  • павильон "АТОМ" на ВДНХ – 10,6 тысячи;
  • музейное объединение "Музей Москвы" – 7,8 тысячи человек;
  • Московский государственный объединенный музей-заповедник "Коломенское – Измайлово" – 7,5 тысячи.

При этом эфиры с этих мероприятий пользователи посмотрели свыше 685 тысяч раз, добавил Собянин.

Градоначальник обратил внимание, что в 2023 году акцию посетили 218 тысяч человек, а в онлайн-формате события набрали 459 тысяч просмотров.

Ранее стало известно, что в проекте "Тур Культур", который организовал Музей транспорта Москвы в рамках акции "Ночь в музее", приняли участие более двух тысяч человек.

Так, организаторы подготовили квест по столичным культурным центрам, куда отправился 21 экипаж на ретроавтомобилях. Местом старта ралли был Музей русского импрессионизма, на парковке которого с 12:00 до 14:00 можно было увидеть всех участников пробега.

Музей русского импрессионизма подготовил программу для участников акции "Ночь музеев"

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