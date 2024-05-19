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Новости

19 мая, 20:24

Происшествия

ВС РФ сбили снаряд РСЗО "Ольха" и три БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили и перехватили один реактивный снаряд РСХО "Ольха" и три дрона в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным МО РФ, попытка киевского режима совершить террористическую атаку на российские объекты была пресечена примерно в 19 часов по московскому времени.

Ранее сообщалось, что над регионом сработал сигнал, предупреждающий о ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия.

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