19 мая, 20:24Происшествия
ВС РФ сбили снаряд РСЗО "Ольха" и три БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО сбили и перехватили один реактивный снаряд РСХО "Ольха" и три дрона в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным МО РФ, попытка киевского режима совершить террористическую атаку на российские объекты была пресечена примерно в 19 часов по московскому времени.
Ранее сообщалось, что над регионом сработал сигнал, предупреждающий о ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия.
Западные СМИ признали успехи российских военных в рамках СВО