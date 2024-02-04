Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска

Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска

В воскресенье, 4 февраля, в ЛНР объявили день траура по погибшим при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ. Об этом глава республики Леонид Пасечник написал в своем телеграм-канале.

"Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления", – сообщил он.

Пасечник подчеркнул, что украинская сторона ответит за эту трагедию.

Накануне ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, уточнил Пасечник.

По последним данным, жертвами атаки стали 28 человек, в том числе один ребенок. Еще 10 человек получили различного рода травмы.

Военные следователи СК РФ пришли к выводу, что ВСУ могли использовать при атаке РСЗО HIMARS. Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал удар по Лисичанску терактом.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске