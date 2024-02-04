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04 февраля, 09:30

В мире

Новости мира: на пакистанский город Карачи обрушились проливные дожди

Новости мира: на пакистанский город Карачи обрушились проливные дожди

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В ночь на 4 февраля пакистанский город Карачи захлестнули проливные дожди, началось мощнейшее наводнение. Полугодовая норма осадков выпала всего за несколько часов. Затоплены первые этажи домов, а из строя вышли практически все линии электропередачи. Мегаполис из-за этого погрузился во тьму.

Израильскую оппозицию объединил тезис, что война в Газе зашла слишком далеко. Родственники заложников, захваченных ХАМАС еще в октябре 2023 года, перекрывают дороги и требуют немедленной сделки на любых условиях. Ситуацию накаляют и сообщения ряда СМИ о том, что вместо поисков и освобождения своих граждан ЦАХАЛ занят сожжением домов палестинцев и называют такой акт агрессии немотивированным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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