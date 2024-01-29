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29 января, 07:30

В мире

Глава МВД Франции поручил не допустить полной блокады Парижа бастующими фермерами

Глава МВД Франции поручил не допустить полной блокады Парижа бастующими фермерами

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Французская жандармерия готовится к обороне Парижа. Глава МВД Франции поручил столичным жандармам и полицейским не допустить осады города бастующими фермерами.

Ранее профсоюз фермеров республики пообещал блокировать все въезды в Париж и тем самым оставить город без поставок продовольствия извне. Попытки блокады начались в ночь на 29 января. Есть сообщения об ограблениях магазинов и разрушениях дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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