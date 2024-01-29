29 января, 07:30В мире
Глава МВД Франции поручил не допустить полной блокады Парижа бастующими фермерами
Французская жандармерия готовится к обороне Парижа. Глава МВД Франции поручил столичным жандармам и полицейским не допустить осады города бастующими фермерами.
Ранее профсоюз фермеров республики пообещал блокировать все въезды в Париж и тем самым оставить город без поставок продовольствия извне. Попытки блокады начались в ночь на 29 января. Есть сообщения об ограблениях магазинов и разрушениях дорог.
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