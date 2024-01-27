Участников "Би-2" этапируют из Пхукета в Бангкок для депортации из Таиланда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Участники рок-группы "Би-2" будут этапированы из Пхукета в Бангкок для последующей депортации из Таиланда. Причиной стало проведение концертов без разрешения на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского генконсула в провинции Пхукет Владимира Соснова.

Как отметил Соснов, семь участников группы "Би-2" в ближайшие дни будут этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.

Генконсул РФ в Пхукете подчеркнул, что пятеро из семи участников группы являются гражданами России, два других члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.

Ранее суд Пхукета обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тысяч батов (84 доллара) за выступление на концерте без разрешения на работу.

Участники "Би-2" были задержаны в среду в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. В генконсульстве РФ в Таиланде позже сообщили, что никто из музыкантов не обращался в российское представительство за помощью.