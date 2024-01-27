27 января, 07:55В мире
Сербская оппозиция возобновила митинги в Белграде
Фото: ТАСС/Александр Дзюба
Около 500 человек сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" провели очередную акцию протеста в центре сербской столицы у здания Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС.
Митингующие заняли проезжую часть между зданием суда и парламентом республики. Полиция перекрыла место протеста и прилегающие улицы.
Протестующие несли в руках таблички и плакаты с требованиями к власти, а также включали музыку и выкрикивали лозунги. Акция прошла без насилия.
Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря прошлого года. Оппозиционеры пытались штурмовать здание городской администрации. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.
В ходе беспорядков двое полицейских получили травмы, всего задержали порядка 35 участников митинга. Также из-за действий протестующих было повреждено историческое здание городской администрации.
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