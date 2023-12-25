Песков заявил о попытке спровоцировать беспорядки в Белграде из-за рубежа

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Попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки в Сербии – налицо, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть внутренне законодательство, есть избирательные органы, есть также наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов", – заявил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в России не сомневаются в том, что руководители Белграда смогут обеспечить безопасность в государстве.

17 декабря в однопалатный парламент Сербии, народную скупщину, прошли внеочередные выборы. По предварительным результатам, коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича получила 47% голосов. На втором месте с 23% находится оппозиционная коалиция "Сербия против насилия", а на третьем месте с 6,9% голосов – Социалистическая партия.

Вечером 18 декабря лидеры блока "Сербия против насилия" потребовали от избирательной комиссии аннулировать итоги голосования, так как поставила их под сомнение. Оппозиция собрала несколько тысяч своих сторонников на протест перед зданиями скупщины и администрации Белграда.

24 декабря сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ на попытку штурма полиция применила слезоточивый газ. Для разгона беспорядков сербские полицейские в шлемах и со щитами начали массового прибывать площадь.

Вучич в своем обращении к нации заявил, что в стране речь не идет о революции. Также он поблагодарил иностранные службы за заранее предоставленную информацию о попытке беспорядков. В частности, глава правительства Ана Брнабич также поблагодарила спецслужбы РФ.

Из-за беспорядков двое полицейских получили серьезные травмы. Всего было задержано более 35 участников митинга. Также из-за действий сторонников оппозиции было повреждено историческое здание городской администрации.

Исполняющий обязанности мэра столицы Александар Шапич заявил, что события можно охарактеризовать "майданизацией". Он напомнил, что если Сербия позволит себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро государства не будет вовсе.



По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад пытается раскачать ситуацию в Сербии. По ее словам, налицо попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов". Российский диппредставитель в Белграде Александр Боцан-Харченко указал, что информация о подстрекательстве протестов в стране западными государствами является неопровержимой.

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