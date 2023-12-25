Посол РФ заявил, что подстрекательство протестов в Сербии идет со стороны Запада

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Информация сербского лидера Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране западными государствами являются неопровержимыми. Таким мнением российский диппредставитель в Белграде Александр Боцан-Харченко поделился в эфире телеканала "Россия 24".

"Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые", – сказал он.

Дипломат связал попытку раскачать власть Вучича с его позицией о неприсоединении к антироссийским санкциям. Посол также выразил уверенность в том, что протесты в Сербии были организованы по принципам и технологиям майданных революций.

Вместе с тем диппредставитель заявил, что подстрекательство и поддержка протестов после президентских выборов в Сербии точно проводится Западом. По его словам, привести свои планы в жизнь мирным путем в Белграде не получится, поэтому оппозиция сразу же приступила к раскачиванию власти. Боцан-Харченко уточнил, что такое же мнение озвучивал в том числе Вучич.

"Я бы не стал в прогнозах забегать вперед, потому что Запад – и это главное – все-таки настроен на то, чтобы какими-то путями усадить оппозицию в Белграде, поэтому протесты будут продолжаться. Как долго – сказать трудно", – уточнил посол.

Аналогичным с дипломатом мнением ранее поделилась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что именно западные страны пытаются раскачать обстановку в Сербии. По ее словам, сейчас очевидны попытки коллективного Запада вывести страну из равновесия, используя техники "майданных переворотов".

19 декабря сербская оппозиция призвала пересмотреть результаты выборов в Белграде, на которых победила партия Вучича. Сторонники блока "Сербия против насилия" собрались на площади перед зданием администрации. Протестующие пытались попасть внутрь здания.



Местные правоохранители применили слезоточивый газ против митингующих. Впоследствии полиция начала окружать администрацию и разгонять участников волнений.

В результате сильно пострадали двое правоохранителей. Еще несколько полицейских получили легкие травмы.

Как уточнил исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич, на митингах протестующие значительно повредили историческое здание городской администрации.

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