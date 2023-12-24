Полицейские Белграда применили слезоточивый газ против протестующих

Фото: ТАСС/Александр Дзюба

Полиция Белграда применила слезоточивый газ против протестующих, отвечая на новую попытку проникновения в здание городской администрации. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что сторонники оппозиции продолжают бить палками оконные стекла, бросать камни и пивные банки в правоохранителей. Полицейские закрывают щитами дверной проем, отмечает агентство.

Ранее сербский президент Александр Вучич в ходе специального обращения заявил, что в стране нет революции. Он также призвал граждан не волноваться, добавив, что ситуация находится под контролем. С его слов, спецслужбы Сербии заранее получили от иностранных партнеров информацию о подготовке беспорядков.

Штурм здания городской администрации начался вечером 24 декабря. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" ломали окна, бросали камни и пивные банки, а также уничтожали камеры видеонаблюдения.

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