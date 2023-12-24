Протестующие в Белграде пытаются штурмовать здание городской администрации

Фото: ТАСС/Александр Дзюба

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытаются взять штурмом здание городской администрации. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения. Также приходят сообщения, что участники беспорядков используют фаеры.

Ранее сообщалось, что сербская оппозиция потребовала отменить результаты выборов в Белграде. Сербская оппозиция собрала сторонников на протест перед зданием городской скупщины и администрации Белграда. Оттуда несколько тысяч граждан перешли к зданию РИК, где перекрыли движение.

Одновременно с этим представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует успех партии Вучича на выборах в Сербии.