Вучич заявил о вере в победу правящей коалиции на парламентских выборах в Сербии

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Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) будет иметь абсолютное большинство в парламенте. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Получим ли 128, 129 или 130 (из всего 250. – Прим. ред.) мандатов, результат этих выборов в том, что коалиция "Сербия не смеет останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте", – цитирует его РИА Новости.

Согласно обработке материалов с 691 из 8 273 участков, партия Вучича лидирует с 53,81%. Второе место с 14,46% голосов занимает оппозиционный блок "Сербия против насилия", третье с 8,17% голосов – Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича.

На 250 мест в сербском парламенте претендуют более 2,8 тысячи кандидатов. Согласно законодательству страны, избирком должен сообщить о результатах выборов не позднее 96 часов после закрытия всех участков.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, если партия Вучича одержит победу на выборах. Он пояснил, что, несмотря на движение страны в Евросоюз, она не намерена отказываться от сотрудничества с РФ.

