Песков заявил, что Россия приветствует успех партии Вучича на выборах в Сербии

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Москва приветствует успех партии действующего главы Сербии Александра Вучича на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики, и, конечно же, мы рассчитываем, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена", – сказал Песков.

Также он уточнил, что в Кремле следят за выборами в Сербии. Однако пресс-секретарь российского президента напомнил, что это является внутренним делом республики.

В результате досрочных выборов в местный парламент, по предварительным данным, коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией президента Вучича получила 47% голосов.

На втором месте с 23% находится оппозиционная коалиция "Сербия против насилия", получившая не меньше 63 мандатов. На третьем месте с 6,9% голосов оказалась Социалистическая партия.

До этого, по результатам обработки данных с 691 из 8 273 избирательных участков, партия Вучича лидировала с 53,8%. Тогда он заявил, что коалиция будет иметь большинство в парламенте. По его словам, они получат от 128 до 130 из 250 мандатов.