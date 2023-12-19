Сербская оппозиция потребовала отменить результаты выборов в Белграде

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Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" потребовали от Республиканской избирательной комиссии (РИК) аннулировать итоги голосования муниципальных выборов в Белграде, так как не согласны с их результатами. Об этом сообщает РИА Новости.

Сербская оппозиция собрала сторонников на протест перед зданием городской скупщины и администрации Белграда. Оттуда несколько тысяч граждан перешли к зданию РИК, где перекрыли движение.

Протестующие собрались возле металлического заграждения перед зданием РИК, выкрикивая оскорбления в адрес властей, а также взрывая петарды. Сотрудники полиции пока не вмешивались в происходящее.

Некоторые депутаты блока "Сербия против насилия" объявили голодовку, требуя аннулировать итоги голосования. Протестующие ожидают, когда избирком подсчитает все голоса и проведет заседание.

Внеочередные выборы в Скупщину Сербии прошли в воскресенье, 17 декабря. По результатам обработки материалов с 8 106 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич – Сербия не смеет останавливаться" с 46,65% поддержки. На втором месте находится оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,64%.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) будет иметь абсолютное большинство в парламенте по итогам выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует успех партии Александра Вучича на парламентских выборах. Он добавил, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики.