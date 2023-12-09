Сербия не будет вводить санкции против России – министр обороны республики

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Сербия не будет вводить санкции против России, сохранив свою позицию во внешней политике, заявил министр обороны страны Милош Вучевич в беседе с РИА Новости.

Это произойдет в случае, если партия президента Александра Вучича выиграет предстоящие выборы в парламент, сказал он.

"Я не вижу ни микроскопического шанса, что это может измениться, хотя есть разные благожелатели, которые будут убеждать нас в невозможности этого", – сказал Вучевич.

Также он опроверг обвинения в том, что Сербия якобы пытается "усидеть на двух стульях". По словам министра, Сербия двигается в сторону Евросоюза, но она не будет отказываться от сотрудничества с Китаем, Россией или Индией.



Выборы в местный парламент назначены на 17 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с пониманием относится к позиции Сербии по развитию отношений с Североатлантическим альянсом. Он добавил, что в Москве понимают, в каком окружении находится Сербия.

Сербия в случае получения членства в Евросоюзе станет "троянским конем" России в Европе. С таким заявлением выступила эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге.

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