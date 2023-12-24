Вучич заявил, что в Сербии нет революции

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Сербский президент Александр Вучич в своем специальном обращении к нации, комментируя попытку захвата здания городской администрации Белграда, заявил, что в стране речь не идет о революции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не волнуйтесь, граждане Сербии. И хотя сцены драматические, мы любим свою страну и город, мы не привыкли, что кто-то ломает наш дом. Никакая революция не происходит, ничего из этого у них не получится", – сказал он.

Вучич призвал граждан не беспокоиться и сказал, что правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Кроме того, спецслужбы Сербии, по его словам, заранее получили сведения о подготовке беспорядков от зарубежных партнеров.

"Мы уже несколько дней предупреждаем о внешнем факторе, о том, что происходит. Многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит", – указал Вучич.

Сербский президент поблагодарил иностранные службы за предоставленную информацию, добавив, что спецслужбы страны оперативно отреагировали и знали, что планируют злоумышленники.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" пытались взять штурмом здание городской администрации. Отмечалось, что люди с помощью флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Помимо этого, они уничтожали камеры видеонаблюдения.

В Белграде прошли акции в поддержку косовских сербов и России