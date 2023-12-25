Сербия поблагодарила спецслужбы РФ за предупреждение о беспорядках

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Глава правительства Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы РФ за предупреждение о беспорядках. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на СМИ республики.

Она объяснила, что у России была информация о готовящихся беспорядках, и Москва предупредила Белград. Затем, по ее словам, Сербия сообщила об этом западным коллегам, которые начали обвинять РФ в распространении дезинформации.

В свою очередь, сербский лидер Александр Вучич планирует обсудить ситуацию в Белграде с российским послом Александром Боцан-Харченко.

Ранее сербская оппозиция потребовала отменить результаты выборов в Белграде, на которых победила партия Александра Вучича. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на площади перед зданием администрации. Участники митинга несколько раз пытались проникнуть внутрь здания.

Сербские полицейские применили слезоточивый газ против протестующих. Позже правоохранители начали окружать администрацию и разгонять участников митинга.

В результате протестов серьезные травмы получили двое полицейских. Еще несколько правоохранителей получили легкие ранения. По словам Вучича, протестующие бросались в них камнями.



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