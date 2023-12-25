И. о. мэра Белграда назвал беспорядки в городе "майданизацией"

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Беспорядки в центре Белграда, в ходе которых протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации, можно охарактеризовать "майданизацией", сообщил исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич.

Он напомнил, что, на его взгляд, если Сербия позволит себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро государства не будет вовсе.

"Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация", – заявил Шапич.

Он обратился ко всем, кто противоположного мнения. По его словам, если они пытаются прийти к власти путем анархии, то это означает, что они уничтожили государство, которое завтра не сможет защитить даже тех людей, ради которых, как им кажется, они должны бороться.

Ранее сообщалось, что сербские полицейские в шлемах и со щитами начали окружать здание столичной администрации и разгонять протестующих. До этого полиция Белграда применила слезоточивый газ против протестующих в ответ на новую попытку проникновения в здание администрации.

Сербская оппозиция требует отменить результаты выборов в Белграде, на которых победила партия Александра Вучича. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на площади перед зданием администрации. Участники митинга несколько раз пытались проникнуть внутрь здания.

В результате протестов серьезные травмы получили двое полицейских. Еще несколько правоохранителей получили легкие ранения. По словам Вучича, протестующие бросались в них камнями.