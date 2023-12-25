Полиция Белграда начала разгонять протестующих у здания администрации

Фото: ТАСС/Александр Дзюба

Сербские полицейские в шлемах и со щитами массово прибывают на площадь возле администрации Белграда для разгона протестующих. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что сотрудники полиции окружают здание администрации. Сторонники оппозиции и другие протестующие начали бежать с площади.

Ранее лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" потребовали аннулировать итоги голосования муниципальных выборов в Белграде, на которых победу одержала партия действующего президента страны Александра Вучича.

Вечером 24 декабря начался штурм здания городской администрации. Сторонники оппозиции ломали окна, бросали камни и пивные банки, а также уничтожали камеры видеонаблюдения.

Вучич в своем специальном обращении к нации заявил, что в стране речь не идет о революции. Он призвал граждан не беспокоиться и сказал, что правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.