Вучич созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков в Белграде

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Сербский президент Александр Вучич созвал срочное заседание Совета нацбезопасности страны на фоне беспорядков в центре Белграда. Об этом сообщает телеканал TV Pink.

По информации ТАСС, к зданию городской администрации подъехали несколько десятков полицейских автомобилей. Туда также прибыл министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.

Ранее сообщалось, что сербские полицейские в шлемах и со щитами начали окружать здание столичной администрации и разгонять протестующих. До этого полиция Белграда применила слезоточивый газ против протестующих в ответ на новую попытку проникновения в здание администрации.

Сербская оппозиция требует отменить результаты выборов в Белграде, на которых победила партия Александра Вучича. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на площади перед зданием администрации. Участники митинга несколько раз пытались проникнуть внутрь здания.

Вучич в своем специальном обращении к нации заявил, что в стране речь не идет о революции. Он также призвал граждан не беспокоиться и сказал, что правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.