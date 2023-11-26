Во Франции начались беспорядки из-за смерти 16-летнего подростка

Фото: ТАСС/AP/Lewis Joly

Во Франции вновь вспыхнули беспорядки, на этот раз из-за смерти подростка после нападения с ножом. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

"Крайне правые активисты, по оценкам, от 50 до 100 человек, вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-Сюр-Изер", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, ряд протестующих начали опрокидывать мусорные баки и поджигать контейнеры. В результате оказались задержаны 20 человек, трое из них получили травмы.

Как уточняет BFMTV, в акции, посвященной памяти 16-летнего подростка по имени Тома, вышли около 80 представителей ультраправых движений. Участники были одеты в черное, а их лица закрывали маски.

Они скандировали лозунги "Справедливость для Тома" и "Не забудем, не простим". Манифестанты также бросали петарды в сторону полицейских, заявил телеканал. Сам подросток погиб от многочисленных ножевых ударов 18 ноября в ходе потасовки, которая произошла в коммуне Креполь (департамент Дром). Во время этого инцидента еще восемь человек получили травмы.

Летом Францию охватили массовые беспорядки после того, как в июне полицейский застрелил 17-летнего подростка, так как тот отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции в парижском пригороде Нантер. После этого в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против действий правоохранителей.

Впоследствии стрелявшего полицейского арестовали, но это не остановило протестующих. Погромы продолжились в разных городах страны. Граждане жгли машины, мусорные баки, вступали в стычки с полицией.

4 июля президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что пик беспорядков пройден.

"Актуальный репортаж": потери бизнеса из-за протестов во Франции оценили в 1 млрд евро