Макрон призвал министров сделать все возможное, чтобы навести порядок в стране

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Елисейском дворце призвал своих министров сделать все возможное для восстановления порядка. Об этом со ссылкой на неназваных участников встречи президента с министрами сообщает BFM TV.

"На встрече в Елисейском дворце в воскресенье вечером Эммануэль Макрон попросил своих министров продолжать делать все возможное, чтобы восстановить порядок и гарантировать возвращение к спокойствию", – указано в сообщении.

На совещании Макрон заявил о необходимости поддержать полицию, жандармов, магистратов и мэров, которые находились в последние пять дней и ночей в постоянной готовности. Кроме того, французский президент потребовал от министров "начать тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции".

Также сообщается, что 4 июля Макрон проведет встречу с более чем 220 мэрами коммун, которые пострадали от беспорядков.

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