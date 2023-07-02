Бабушка застреленного во Франции подростка призвала прекратить протесты

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Бабушка 17-летнего француза алжирского происхождения, гибель которого от рук полицейских спровоцировала протесты, призвала прекратить митингующих насилие. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

"Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться", – сказала женщина.

По ее словам, протестующим нельзя позволять атаковать школы. Кроме того, женщина выступила против нападений на полицейских.

Бабушка покойного подростка подчеркнула, что верит во французское правосудие и призвала оставить последнее слово за юстицией.

27 июня французские полицейские застрелили 17-летнего подростка в ходе проверки на дороге в Нантере. По данным силовиков, он отказался выполнять их требования.

В нескольких городах Франции вспыхнули беспорядки из-за инцидента. Молодые люди поджигают автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернули полицейский спецназ, привлечены бронетехника и вертолеты.

Накануне сообщалось о задержании 1 311 протестующих. Из них 406 – в Париже и ближайшем пригороде.

Макрон проведет совещание в связи с беспорядками во Франции 2 июля