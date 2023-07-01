Медведев заявил, что деньги на оружие для ВСУ могли бы пригодиться простым французам

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Дмитрий Медведев призвал сегодня президента Франции Эмманюэля Макрона, говорившего о том, что он принимает сторону Украины, встать на сторону Франции, передает ТАСС.

"Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, настало время… встать на сторону Франции", – написал Медведев на французском языке на своей странице в "Твиттере".

"Деньги, напрасно потраченные на вооружение для банды наркомана Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.), могли бы пригодиться простым французам", – добавил политик.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков прошедшей ночью, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде, уточняет телеканал.