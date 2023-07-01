Полиция Франции арестовала 471 участника беспорядков за ночь

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Правохранители во Франции арестовали 471 человека в ходе подавления беспорядков в стране, вспыхнувших после убийства полицией 17-летнего подростка в пригороде Парижа. Об этом сообщает BFM TV.

К подавлению беспорядков привлечены 45 тысяч сотрудников полиции и военизированной жандармерии, а также подразделения спецназа.

Протестующие грабили магазины, поджигали мусорные баки и автомобили в городах Лион, Марсель, Страсбург и Гренобль. Сообщается, что по всей стране было сожжено более двух тысяч автомобилей и совершено около четырех тысяч поджогов.

Премьер-министр страны Элизабет Борн потребовала от всех членов кабинета министров вернуться в Париж. Она также сообщила об отмене крупномасштабных мероприятий по всей стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил участников беспорядков и провел в пятницу заседание антикризисного комитета.

Массовые протесты продолжаются уже несколько дней подряд. Они начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Суд принял решение поместить стрелявшего под стражу. Однако это не остановило протестующих и свыше 660 граждан были задержаны в ночь на 30 июня.



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