Макрон заявил, что треть задержанных в ходе беспорядков во Франции – молодежь

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Не менее трети задержанных за участие в беспорядках во Франции – это молодежь и несовершеннолетние, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон, которого цитирует ТАСС.

Он призвал родителей к ответственности. По его словам, республика не может заменить семьи.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Позднее стрелявшего поместили под стражу. Однако это не остановило протестующих. Погромы продолжаются в разных городах страны. Граждане жгут машины и мусорные баки, а также вступают в стычки с полицией.

В ночь на 30 июня были задержаны более 660 человек. Протестующие повредили в столичном регионе Франции Иль-де-Франс около 20 автобусов, 13 из них были обстреляны, 12 – полностью сожжены. Уточнялось, что столкновения с манифестантами привели к ранению 249 сотрудников полиции и жандармерии. При этом никто из них не получил тяжелых травм.



Во Франции могут объявить чрезвычайное положение из-за беспорядков