Полиция применила слезоточивый газ на "белом марше" в Нантере

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Полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников "белого марша" во французском Нантере, сообщает ТАСС.

Протестующие, вышедшие на улицы в память о 17-летнем водителе, убитым патрульным, закидывают правоохранителей бутылками, петардами и камнями.

Участники марша прошли уже половину маршрута. По данным МВД, их число увеличилось до 6 тысяч человек. Среди них много молодежи из числа мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью во Франции задержали 150 человек за участие в беспорядках и погромах.

Протесты во Франции вспыхнули после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям стражей правопорядка.

Застреливший подростка полицейский впоследствии был помещен под стражу. Однако это не остановило протестующих, которые выходят на улицы уже вторую ночь подряд.

Граждане жгут автомобили и обстреливают полицейских фейерверками. Правоохранители, в свою очередь, применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.



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