За ночь во Франции задержали 150 человек за участие в погромах

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Прошедшей ночью во Франции задержали 150 человек за участие в беспорядках и погромах, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего водителя в парижском пригороде Нантер, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен в своем Twitter.

По его словам, это была ночь невыносимого насилия над символами республики – протестующие поджигали или нападали на мэрию, школы и полицейские участки.

"Выражаю поддержку полиции, жандармам и пожарным, которые мужественно противостоят беспорядкам. Позор тем, кто не призывал к спокойствию", – написал министр.

Протесты во Франции вспыхнули после того, как 27 июня в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям стражей правопорядка.

Застреливший подростка полицейский впоследствии был помещен под стражу. Однако это не остановило протестующих, которые выходят на улицы уже вторую ночь подряд.

Граждане жгут автомобили и обстреливают полицейских фейерверками. Правоохранители, в свою очередь, применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.



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