За ночь во Франции задержали 667 человек из-за протестов

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Более 660 человек задержали во Франции после ночных беспорядков, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего водителя. Об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в Twitter.

"Минувшей ночью наша полиция, жандармы и пожарные мужественно столкнулись с редким насилием. По моей инструкции принимать решительные меры было произведено 667 арестов", – написал он.

В свою очередь, министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон рассказал, что протестующие в столичном регионе Франции Иль-де-Франс повредили около 20 автобусов – 13 из них были обстреляны, 12 полностью сожжены. Кроме того, протестующие нанесли ущерб трамвайным линиям. В связи с этим наземный общественный транспорт будет ходить с перебоями.

Как сообщает телеканал BFM, столкновения с манифестантами привели к ранению 249 сотрудников полиции и жандармерии. При этом никто из них не получил тяжелых травм.

Протесты во Франции вспыхнули после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям стражей правопорядка.

На видео, распространившемся в Сети, видно, как Mercedes остановился по требованию полиции. Один из полицейских подошел к водителю, в то время как его напарник был на расстоянии и навел на подростка оружие. Автомобиль тронулся с места, и полицейский выстрелил. Молодой человек получил ранение в живот и скончался на месте.

Застреливший подростка полицейский впоследствии был помещен под стражу. Это не остановило протестующих, которые выходят на улицы уже третью ночь подряд. Массовые беспорядки в Нантере перекинулись на другие коммуны и крупные города Франции. Среди них – Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза.

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