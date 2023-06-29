Жгут машины и атакуют полицию: что происходит во Франции на фоне убийства подростка

Во Франции с 27 июня бушуют беспорядки. Они вспыхнули после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Молодой человек отказался остановить авто по требованию правоохранителей, в результате чего был застрелен. После этого протестующие вышли на улицы, они атаковали полицию фейерверками и жгли машины. В ходе беспорядков подверглись нападению десятки общественных зданий. Рассказываем, что сейчас происходит во Франции.



Массовые беспорядки

Во вторник, 27 июня, в одном из крупнейших пригородов Парижа – Нантере – полицейские застрелили 17-летнего подростка. По данным местной прокуратуры, молодой человек, сидевший за рулем желтого Mercedes, не подчинился требованиям правоохранителей остановиться для проверки документов. Согласно их показаниям, юноша уехал на красный сигнал светофора. Во время погони он нарушил множество других ПДД.

Когда правоохранители догнали подростка, то один из них навел на молодого человека оружие, чтобы тот снова не сбежал. В итоге полицейский выстрелил в юношу, из-за чего он скончался на месте. Правоохранителя, который спустил курок, задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве. По словам прокурора Нантера Паскаля Марша, полицейский нарушил условия для применения табельного оружия.





Паскаль Марш прокурор Нантера Условия для законного применения оружия не были соблюдены. По истечении срока задержания этого полицейского его дело было передано магистратам для начала судебного расследования в связи с предумышленным убийством. Чтобы обеспечить нормальный ход расследования, прокуратура ходатайствовала о временном помещении под стражу полицейского, совершившего выстрел.

Произошедшая трагедия вызвала беспорядки в Нантере, где жители стали атаковать полицию фейерверками и жечь машины. Также протесты начались в ряде других французских городов, в том числе в Тулузе и Лионе. В последнем из-за петарды загорелся жилой дом, жильцов пришлось эвакуировать. В коммуне Безон сгорел фасад школы.

Официальный представитель французского МВД Камиль Шэз заявила, что минувшей ночью в ходе беспорядков десяткам общественных зданий были нанесены повреждения. Нападению подвергались мэрии, полицейские участки и школы. Кроме того, пострадали несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

Мать убитого подростка призвала жителей Нантера 29 июня выйти на "молчаливый марш" напротив городской префектуры. "Они отняли моего ребенка. Я потеряла сына 17 лет. Утром он поцеловал меня, и я сказала: "Будь осторожен". Он поехал в Макдоналдс, а я на работу. Через час мне позвонили, сказав "вашего сына застрелили", – рассказала женщина в своих соцсетях.



Необъяснимо и непростительно

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся "необъяснимым и непростительным" актом. Вместе с тем глава государства призвал граждан успокоиться. "Повсюду необходим порядок. Нам не нужно разжигание ситуации, которая рискует ухудшиться", – подчеркнул Макрон.

Официальный представитель кабмина Оливье Веран заявил, что происходящее носило организованный и даже скоординированный характер. Но такое "насилие", по его словам, не приведет к правосудию.





Оливье Веран официальный представитель кабмина Франции Реакции, которые произошли этой ночью, – не реакции, целью которых является исправить (ситуацию. – Прим. ред.) или принести правосудие. Это реакции, целью которых является напасть на республику. Но это не республика находится под стражей, это не республика убила этого молодого человека. Это также не полиция республики ответственна за это. Это мужчина, которого надо судить, если правосудие так решит.

В свою очередь, мэр Нантера, где застрелили подростка, Патрик Жари заявил, что город пережил один из худших дней в своей истории. Также он призвал к правосудию и попросил граждан не устраивать беспорядки. "Город проснулся шокированным, поврежденным, изуродованным и напуганным этой волной насилия. Остановим эту деструктивную спираль", – сказал Жари.

В настоящий момент массовые протесты во Франции продолжаются. В ночь на 30 июня для обеспечения порядка в городах МВД страны собирается привлечь 40 тысяч полицейских и жандармов.

