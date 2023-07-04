Макрон заявил, что пик массовых беспорядков во Франции пройден

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Пик массовых беспорядков, начавшихся во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка, пройден. Об этом президент страны Эммануэль Макрон заявил во время выступления на встрече с главами 241 коммуны, которые больше других пострадали во время протестов.

По информации телеканала BFMTV, Макрон заявил, что будет следить за ситуацией в следующие дни и недели. Он отметил, что приоритетом сейчас является установление прочного порядка.

27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка, который отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции в парижском пригороде Нантер. После этого во Франции начались массовые протесты.

1 июля уточнялось, что в ходе беспорядков были задержаны более 1,3 тысячи человек. Макрон призвал своих министров сделать все возможное для восстановления порядка.

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