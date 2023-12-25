Двое полицейских получили серьезные травмы на протестах в Сербии

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Во время беспорядков перед администрацией Белграда двое полицейских получили серьезные травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сербского президента Александра Вучича.

Он добавил, что еще несколько правоохранителей получили легкие ранения. По словам Вучича, протестующие бросались в них камнями.

Президент Сербии отметил, что на данный момент было задержано более 35 участников митинга.

Ранее лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" потребовали аннулировать итоги голосования муниципальных выборов в Белграде, на которых победу одержала партия Александра Вучича.

Вечером 24 декабря начался штурм здания городской администрации. Сторонники оппозиции ломали окна, бросали камни и пивные банки, а также уничтожали камеры видеонаблюдения.

На фоне беспорядков Александр Вучич созвал срочное заседание Совета нацбезопасности страны.