Вучич встретится с послом РФ в Сербии в связи с беспорядками в Белграде

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Президент Сербии Александр Вучич встретится с российском послом Александром Боцан-Харченко в связи с прошедшими беспорядками в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба Вучича.

Уточняется, что встреча состоится в понедельник, 25 декабря, в 09:00 по местному времени (11:00 по Москве).

Как сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала TV Pink, российские службы безопасности предупреждали Белград о возможных беспорядках. Она поблагодарила Москву за соответствующее предупреждение.

Ранее сообщалось, что сербские полицейские в шлемах и со щитами начали окружать здание столичной администрации и разгонять протестующих. До этого полиция Белграда применила слезоточивый газ против протестующих в ответ на новую попытку проникновения в здание администрации.

Сербская оппозиция требует отменить результаты выборов в Белграде, на которых победила партия Александра Вучича. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на площади перед зданием администрации. Участники митинга несколько раз пытались проникнуть внутрь здания.

В результате протестов серьезные травмы получили двое полицейских. Еще несколько правоохранителей получили легкие ранения. По словам Вучича, протестующие бросались в них камнями.