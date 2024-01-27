Россия не вмешивается и не будет вмешиваться в ситуацию в Техасе – Слуцкий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россия не будет вмешиваться в политическую ситуацию в американском штате Техас и лезть в дела других государств. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена конфликтует с властями Техаса по вопросу охраны границы. В лояльном Республиканской партии Техасе меры по обеспечению безопасности границы считают недостаточными. Это приводит к рекордному числу нелегалов, проникающих в страну.

Как отметил Слуцкий, Россия не вмешивается в ситуацию и не собирается вмешиваться.

"Заняться своими проблемами и не лезть в дела других государств - самая правильная линия", – отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что пока Вашингтон создавал и спонсировал киевский режим и поддерживал Израиль, США сами столкнулись с острым конфликтом внутри страны.

"Только тогда, когда ситуация вышла на национальный уровень, администрация Байдена включилась в процесс решения, якобы, даже согласовав с конгрессом некий план", – отметил политик.

По его мнению, разрешение ситуации потребует серьезных финансовых вложений, для которых придется "скинуть киевский балласт".



Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом соответствующего законопроекта.