Открытое горение ликвидировано на мясоперерабатывающем предприятии в Пушкине

В административном здании на территории мясоперерабатывающего предприятия в Пушкине ликвидировано открытое горение. По словам специалистов, имелась угроза перехода огня на соседние здания.

Происшествие, о котором идет речь, произошло вечером 1 февраля на территории завода по производству мяса. Впоследствии огонь распространился на все административное здание на площади 1 200 квадратных метров.

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