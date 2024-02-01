01 февраля, 23:15Происшествия
Открытое горение ликвидировано на мясоперерабатывающем предприятии в Пушкине
В административном здании на территории мясоперерабатывающего предприятия в Пушкине ликвидировано открытое горение. По словам специалистов, имелась угроза перехода огня на соседние здания.
Происшествие, о котором идет речь, произошло вечером 1 февраля на территории завода по производству мяса. Впоследствии огонь распространился на все административное здание на площади 1 200 квадратных метров.
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