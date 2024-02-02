Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 13:30

В мире

Новости мира: газовая заправочная станция взорвалась в Найроби

Новости мира: газовая заправочная станция взорвалась в Найроби

Новости регионов: мощная метель обрушилась на Норильск

Новости мира: колонна с гумпомощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом

Новости мира: частный самолет врезался в крышу дома на колесах в США

Полицейские составили 19 протоколов на дрифтеров у Новорижского моста

Новости регионов: глобальную реконструкцию приморской набережной проведут в Сочи

Новости мира: 2 человека погибли и почти 300 пострадали после взрыва на АЗС в Кении

Открытое горение ликвидировано на мясоперерабатывающем предприятии в Пушкине

"Безопасный город": мошенники обманули экс-супругу футболиста Мамаева на 2 миллиона рублей

"Безопасный город": полиция привлекла к ответственности двух участников гонок в Москве

Большая колонна грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом. Водители ждут разрешения от израильских властей на въезд в анклав. Тем временем, фуры продолжают прибывать к пропускному пункт, возле которого уже скопилось 600 машин.

Мощный взрыв прогремел в кенийской столице Найроби – там взорвалась газовая заправочная станция. По данным на 2 февраля, три человека погибли, еще более 270 госпитализированы, а причины ЧП устанавливаются.

Фермеры устроили погром возле штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе, а само здание закидали навозом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика