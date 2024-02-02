Новости мира: газовая заправочная станция взорвалась в Найроби

Большая колонна грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом. Водители ждут разрешения от израильских властей на въезд в анклав. Тем временем, фуры продолжают прибывать к пропускному пункт, возле которого уже скопилось 600 машин.

Мощный взрыв прогремел в кенийской столице Найроби – там взорвалась газовая заправочная станция. По данным на 2 февраля, три человека погибли, еще более 270 госпитализированы, а причины ЧП устанавливаются.

Фермеры устроили погром возле штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе, а само здание закидали навозом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.