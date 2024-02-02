Пожарные локализовали возгорание в здании цеха в Мурманске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы локализовали пожар в двухэтажном здании цеха по производству консервов в Мурманске на 800 квадратных метрах. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Всего в тушении огня задействованы 32 специалиста и 9 единиц техники. Для прокладки магистральных линий и бесперебойной подачи воды используется специальная техника, добавили в ведомстве.

О крупном пожаре в Мурманске стало известно вечером 1 февраля. В результате возгорания в здании цеха произошло частичное обрушение кровли.

До этого пожарные локализовали возгорание, которое произошло на территории мясоперерабатывающего завода в подмосковном Пушкине, на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

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