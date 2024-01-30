В ГД заявили, что нужно ввести стократный штраф для имитирующих голос мошенников

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что нужно наказывать мошенников, которые используют технологии имитации голоса, штрафом в стократном размере от суммы причиненного ущерба. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что об этом он сообщил после истории, когда 11-летняя школьница передала мошенникам через курьера 275 тысяч рублей, которые взяла у родителей. Об этом информировал сайт администрации Королева.

Как уточняет телеграм-канал SHOT, мошенники сымитировали по телефону голос бабушки девочки, сообщив, что она попала в аварию и ей грозит уголовный срок.

По информации Чернышова, злоумышленникам грозит до шести лет колонии, но он считает, что этого недостаточно. Вице-спикер уверен, что штраф в стократной величине причиненного ущерба позволит сократить количество случаев мошенничества.

"Мошенники какими только способами не пытаются выкрасть деньги, и их становится все больше", – признал Чернышов.

Парламентарий в дальнейшем собирается обсудить инициативу с коллегами по фракции и подготовить соответствующий законопроект, добавили в его пресс-службе.

Ранее мошенники украли два миллиона рублей у 87-летней пенсионерки из Москвы. В прокуратуре отметили, что пенсионерка впустила неизвестную женщину к себе домой, та в ходе разговора заявила, что сейчас деньги меняют на купюры нового образца, и обманом заставила пожилую москвичку показать ей накопления, которые затем и были украдены.

До этого сообщалось, что аферисты стали красть деньги через Систему быстрых платежей (СБП). Как сообщает МВД, в зоне риска находятся покупатели дорогих товаров в интернет-магазинах.

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