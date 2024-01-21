В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СБП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали использовать новую схему обмана при помощи Системы быстрых платежей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как она уточнила, после оставления заявки на покупку дорогого товара в интернет-магазинах аферисты звонят жертве или пишут от лица сотрудника магазина.

"Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии, и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду", – объяснила представитель ведомства.

После этого мошенник присылает в мессенджер ссылку со страницей оплаты.

В таким ситуациях Волк порекомендовала общаться с сотрудниками интернет-магазинов на официальных сайтах или в приложениях. Она также посоветовала не переходить по предлагаемым ссылкам и не сохранять на сайтах карты.

Кроме того, можно завести отдельную карту для покупок на маркетплейсах, добавила Волк.

Ранее стало известно, что мошенники создали новую схему по вымогательству денег, задействуя искусственный интеллект для генерации голосовых сообщений знакомых и друзей. В МВД уточнили, что сперва аферисты взламывают аккаунты в Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосов.

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