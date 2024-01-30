Мошенники украли 2 млн рублей у пенсионерки из Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Мошенники украли два миллиона рублей у 87-летней пенсионерки из Москвы, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, пожилой женщине позвонила незнакомка, представилась соцработником и сказала, что пенсионерке нужен помощник. Мошенница добавила, что придет к пенсионерке для оформления услуги и помощи в составлении заявления.

В прокуратуре отметили, что пенсионерка впустила неизвестную женщину к себе домой, а та в ходе разговора заявила, что сейчас деньги меняют на купюры нового образца, и обманом заставила пожилую москвичку показать ей накопления. Увидев два миллиона рублей, аферистка сказала, что если их не обменять, то накопления пропадут. После этого пожилая женщина убрала накопления под простынь и проследовала с аферисткой на кухню, где у них продолжилось общение, указано в сообщении.

Позже, по информации ведомства, пенсионерке позвонили в дверь, а на пороге стояла неизвестная девушка и сказала, что пришла к коллеге, которая находится в квартире. Она прошла в коридор, посетила уборную и ушла, а спустя время за ней вышла и первая лжесотрудница. После ухода женщин пенсионерка решила проверить накопления и не обнаружила их.

По данным ведомства, в настоящее время установление лиц, причастных к краже денег, находится на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.

Ранее аферисты обманули 68-летнюю москвичку, завладели ее квартирой и деньгами, полученными от продажи недвижимости. Общий ущерб оценили в 10 миллионов рублей.

По данным столичной прокуратуры, женщине позвонили неизвестные и убедили в том, что ее квартира находится в опасности. По указанию мошенников потерпевшая продала недвижимость и перевела на "безопасный счет" все полученные от сделки деньги.

"Безопасный город": полиция уберегла москвичку от передачи миллиона рублей мошенникам