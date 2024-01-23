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Пожилая москвичка продала квартиру мошенникам, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 75-летней жительнице Москвы позвонил мужчина, представившись сотрудником правоохранительных органов. Для убедительности он назвал свой личный номер и номер служебного удостоверения.

В прокуратуре заявили, что злоумышленник сообщил, что на имя женщины оформили кредит в размере около миллиона рублей. Когда она ответила, что кредит не оформляла, звонивший призвал ее скорее с этим разобраться, иначе она может лишиться имущества и денежных средств. Мужчина предупредил, что с женщиной скоро свяжется сотрудник банка.



Через некоторое время москвичке позвонил сотрудник банка и сообщил, что для спасения ее сбережений все деньги необходимо перевести на продиктованный ей "безопасный счет". В дальнейшем гражданке сообщили, что ее квартира тоже в опасности, поскольку неизвестные лица выставили ее на продажу на одном из сайтов в интернете. Чтобы спасти жилплощадь женщину призвали срочно продать ее проверенным людям.



Москвичка собрала все необходимые для продажи квартиры документы и под контролем аферистов заключила сделку купли-продажи. Полученные деньги в размере более 10 миллионов рублей она также перевела на "безопасный счет", указанный злоумышленниками. Общий ущерб, причиненный пожилой москвичке, превысил 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули 68-летнюю москвичку, завладели ее квартирой и деньгами, полученными от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается в 10 миллионов рублей.

По данным московской прокуратуры, ей позвонили неизвестные и убедили в том, что ее квартира находится в опасности. По указанию злоумышленников потерпевшая продала квартиру и перевела на "безопасный счет" все полученные от продажи деньги. Установление лиц, причастных к совершению преступления, находится на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

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