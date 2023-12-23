Мошенники обманули двух столичных пенсионерок почти на 10 млн рублей

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Мошенники обманули двух пенсионерок из Москвы. Общий ущерб составил 9,7 миллионов рублей, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"69-летней москвичке позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что с ее счета мошенники пытаются перевести 200 тысяч рублей, а также получить кредит в размере 1,8 миллиона рублей. Затем мужчина сказал, что с ней свяжутся сотрудники службы безопасности банка и проинструктируют", – отметило ведомство.

Пожилая женщина сразу получила звонок якобы из банка. Лжесотрудник убедил ее в необходимости перевода средств на счет. Через два дня пенсионерке вновь позвонили злоумышленники и заставили оформить кредит.

"Другая москвичка для "спасения" своих денег по указанию аферистов оформила два потребительских кредита. 66-летней жительнице столицы позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить несколько потребительских кредитов", – подчеркнула прокуратура.

Аферисты смогли выманить у потерпевшей 6,3 миллиона рублей.

Ранее телефонные мошенники обманом заставили 72-летнюю пенсионерку из Москвы продать квартиру и передать им 9,8 миллиона рублей. Женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. По телефону он сказал, чтобы якобы некий мужчина получил генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом пенсионерки, включая квартиру.

"Безопасный город": москвичка отдала мошенникам более 3,5 млн рублей