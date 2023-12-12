Две столичные пенсионерки пострадали от лжесотрудников Пенсионного фонда

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Злоумышленники начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда и похищать сбережения пожилых москвичей. О двух таких случаях сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что 81-летней жительнице Печатников поступил звонок от якобы сотрудника Пенсионного фонда, который сообщил, что с 1 января пенсию будут выдавать новыми купюрами, а у купюр старого образца необходимо переписать номера, чтобы они не обесценились и банк выдал новые.

Также злоумышленница рассказала пенсионерке о различных льготах, бесплатных вещах и продуктах, для получения которых нужно написать заявление и передать его другому сотруднику.

Позже к потерпевшей пришла девушка из "Пенсионного фонда", которой хозяйка квартиры показала купюры старого образца (1,4 миллиона рублей), и женщины ушли на кухню. Спустя время мошенница под предлогом телефонного звонка вышла из кухни, а после сказала, что ей нужно забрать заявления и у других пенсионеров, но она скоро вернется. После ее ухода пенсионерка не нашла в комнате своих сбережений.

Похожая история произошла с 92-летней москвичкой в районе Северное Измайлово. Ей тоже позвонила женщина якобы из Пенсионного фонда и заявила, что для пенсионерки приготовили подарок, который привезет коллега звонившей и проверит условия проживания.

Позже к пожилой москвичке приехала аферистка, которая делала вид, что проверяет квартиру. Во время осмотра внимание пенсионерки отвлекала вновь позвонившая сотрудница "фонда". Затем она покинула квартиру, чтобы вручить женщине "подарок". В итоге 92-летняя женщина обнаружила пропажу одного миллиона рублей.

В данный момент в прокуратуре устанавливают лица, которые причастны к преступлениям.

Ранее мошенники обманом заставили 66-летнюю пенсионерку продать квартиру и отдать 28 миллионов рублей. По наставлениям злоумышленников она перевела им один миллион рублей, а затем продала квартиру и передала курьеру коробку с остальной суммой.

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