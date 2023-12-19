Мошенники вынудили столичную пенсионерку продать квартиру и отдать 9,8 млн руб

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Телефонные мошенники обманом заставили 72-летнюю пенсионерку из Москвы продать квартиру и передать им 9,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. По телефону он сказал, чтобы якобы некий мужчина получил генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом пенсионерки, включая квартиру.

Затем аферисты переводили женщину якобы на представителей банка и судебных приставов, которые убедили ее снять деньги и перевести на "безопасный счет", а потом продать квартиру в доме, расположенном в Чечерском проезде в Южном Бутове, указала пресс-служба.

Далее по указанию мошенников женщина собрала документы и совершила сделку по купле-продаже квартиры, думая, что таким способом спасает имущество от преступников. Полученные от продажи квартиры деньги пенсионерка отдала прибывшему курьеру, добавили в прокуратуре.

В результате преступных действий у потерпевшей было похищено 9,8 миллиона рублей. Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к мошенничеству.

Ранее по такой же преступной схеме аферисты обманули 66-летнюю столичную пенсионерку. Она продала квартиру, обнулила счет в банке, взяла кредит и отдала мошенникам 28 миллионов рублей. Установление личностей преступников находится на контроле в Басманной межрайонной прокуратуре.

"Безопасный город": москвичка отдала мошенникам более 3,5 млн рублей